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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.
U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.
Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.
3.2
van 5
27
Reviews & awards
gratje25
28/06/2013
Nederland
zeer goede eigenschappen
op advies van mijn tandarts en mijn mond hygiëniste de airfloss aangeschaft. Zeer prettig in gebruik, maar het belangrijkste veel minder tand aanslag dan bij poetsen enof flossen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Meticulous
01/11/2013
United Kingdom
Geverifieerde koper
Really Useful
I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Delores
12/10/2012
United Kingdom
Geverifieerde koper
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss