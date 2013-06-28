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  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8181

3.2
| (27) Reviews & awards
Een eenvoudigere flosmethode
Als u van flossen geen dagelijkse routine voor mondverzorging hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd en kunnen er infecties ontstaan. Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.
Bekijk alle voordelen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Een eenvoudigere flosmethode

  • Oplaadbaar

Eenvoudig vulbaar reservoir

Eenvoudig vulbaar reservoir

Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Geschikt voor standaard Sonicare-opladers

Geschikt voor standaard Sonicare-opladers

U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Geleidetip voor eenvoudige plaatsing

Geleidetip voor eenvoudige plaatsing

Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.2

van 5

27

Reviews & awards

28/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goede eigenschappen

op advies van mijn tandarts en mijn mond hygiëniste de airfloss aangeschaft. Zeer prettig in gebruik, maar het belangrijkste veel minder tand aanslag dan bij poetsen enof flossen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Really Useful

I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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