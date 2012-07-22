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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8141
Rechargeable
Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.
Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.
Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.
3.6
sur 6
55
Avis
favoucava
22/07/2012
France
Le complément indispensable à l'hygiène dentaire et buccale
Un conseil pour ceux qui se plaignent de saignements de gencives en utilisant l'Airfloss : Il faut diriger le jet parallèlement à la gencive et non vers la gencive, de sorte que le jet intervienne dans la cavité inter-dentaire et ne vienne pas frapper la gencive.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Oui, je recommande ce produit
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christianne
03/12/2013
België
prima eigenschappen
ben er heel blij mee, hoef niet meer elke dag te flossen en mijn tandvlees blijft er goed onder
Oui, je recommande ce produit
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0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
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