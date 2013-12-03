De airfloss is dé oplossing voor mij. Tandenstokers en draadjes haat ik en ik kon het maar niet gedaan krijgen.Nu gebruik ik al een tijdje deze airfloss en ik wil niet anders meer. Ik vul hem met mondwater i.p.v. gewoon water en dat werkt prima. Zelfs de mond hygiëniste was enthousiast over het resultaat. Het enige nadeel is de stevige prijs. De accu gaat inderdaad erg lang mee. Hij is wat licht in gewicht dus om hem te behoeden voor vallen heb ik hem in een glas gezet. Een standaard zou handig zijn. (niet de oplader)