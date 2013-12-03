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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.
U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.
Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.
3.6
van 5
55
Reviews & awards
christianne
03/12/2013
België
prima eigenschappen
ben er heel blij mee, hoef niet meer elke dag te flossen en mijn tandvlees blijft er goed onder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Shua
11/02/2014
Nederland
Eigenschappen goed, duurzaamheid slecht
Werkt prima, gemakkelijke bediening; wel lippen sluiten! Jammergenoeg al de tweede die te vroeg 'op' is. Bij batterij verwijderen ontdekt dat er water, drab in het motordeel zit. De bovenste drukknop was dichtgeslibd met een zwarte 'koek'laag. Absoluut niet waterdicht!
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
senna2011
23/06/2013
Nederland
werkt goed
Het grote voordeel is,als je tanden niet zo mooi recht staan als in alle tandpastareclames .en je floss-draadje constant vast zit dat je met de floss er wel tussen komt.Alleen moet je niet schrikken als je tandvlees de eerste keren een beetje bloed.Maar dan denk ik het was toch nodig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss