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  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode
  • Een eenvoudigere flosmethode

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Reviews & awards
Een eenvoudigere flosmethode
Als u van flossen geen dagelijkse routine voor mondverzorging hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd en kunnen er infecties ontstaan. Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.
Bekijk alle voordelen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Een eenvoudigere flosmethode

  • Oplaadbaar

Eenvoudig vulbaar reservoir

Eenvoudig vulbaar reservoir

Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Geschikt voor standaard Sonicare-opladers

Geschikt voor standaard Sonicare-opladers

U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Geleidetip voor eenvoudige plaatsing

Geleidetip voor eenvoudige plaatsing

Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

55

Reviews & awards

03/12/2013

België

België

prima eigenschappen

ben er heel blij mee, hoef niet meer elke dag te flossen en mijn tandvlees blijft er goed onder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

11/02/2014

Nederland

Nederland

Eigenschappen goed, duurzaamheid slecht

Werkt prima, gemakkelijke bediening; wel lippen sluiten! Jammergenoeg al de tweede die te vroeg 'op' is. Bij batterij verwijderen ontdekt dat er water, drab in het motordeel zit. De bovenste drukknop was dichtgeslibd met een zwarte 'koek'laag. Absoluut niet waterdicht!

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

23/06/2013

Nederland

Nederland

werkt goed

Het grote voordeel is,als je tanden niet zo mooi recht staan als in alle tandpastareclames .en je floss-draadje constant vast zit dat je met de floss er wel tussen komt.Alleen moet je niet schrikken als je tandvlees de eerste keren een beetje bloed.Maar dan denk ik het was toch nodig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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