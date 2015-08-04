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Arrêté

Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6311/02

4.4
| (209) Avis | 92% recommandent ce produit
Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls
Brosse à dents électrique Philips Sonicare HX6311/02, prend soin du sourire des enfants
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents électrique pour enfants

Encourage les enfants à bien se brosser les dents tout seuls

  • 2 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

209

Avis

92%

recommandent ce produit

04/08/2015

België

België

à recommander

cette brosse donne aux enfants l'envie de se brosser les dents, sans contrainte, en plus avec les autocollants fournis, elle se transforme en une brosse super cool et fun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

04/08/2015

België

België

A recommander

Mon fils a été conquis avant même de l'utiliser. Il a adoré le design et surtout le fait de pouvoir la personnaliser grâce aux autocollants. La première utilisation a été très aisée et ce malgré le fait qu'il passait d'une brosse à tête ronde à une brosse à tête rectangulaire. Elle est légère et très maniable. Au niveau efficacité, il n'y à rien à redire: les dents sont plus lisses et le tartre à la base des dents ne résiste pas. Bref, c'est un excellent produit. J'en ai du coup acheté une autre pour son frère.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

30/07/2015

België

België

Très bon produit

Brosse à dent très efficace pour les enfants. Design sympa et personnalisable. Permet de donner à l'enfant une notion quant à la durée du brossage adéquat. Grâce à cette brosse à dents les enfants apprécient se laver les dents

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard