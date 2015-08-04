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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants
Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes
4.4
sur 6
209
Avis
92%
recommandent ce produit
constantin
04/08/2015
België
à recommander
cette brosse donne aux enfants l'envie de se brosser les dents, sans contrainte, en plus avec les autocollants fournis, elle se transforme en une brosse super cool et fun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
yasmine348
04/08/2015
België
A recommander
Mon fils a été conquis avant même de l'utiliser. Il a adoré le design et surtout le fait de pouvoir la personnaliser grâce aux autocollants. La première utilisation a été très aisée et ce malgré le fait qu'il passait d'une brosse à tête ronde à une brosse à tête rectangulaire. Elle est légère et très maniable. Au niveau efficacité, il n'y à rien à redire: les dents sont plus lisses et le tartre à la base des dents ne résiste pas. Bref, c'est un excellent produit. J'en ai du coup acheté une autre pour son frère.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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RENARD
30/07/2015
België
Très bon produit
Brosse à dent très efficace pour les enfants. Design sympa et personnalisable. Permet de donner à l'enfant une notion quant à la durée du brossage adéquat. Grâce à cette brosse à dents les enfants apprécient se laver les dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard