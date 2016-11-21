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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 poetsstanden
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen
In 90 dagen wordt de poetstijd langzaam opgevoerd tot de 2 minuten die tandartsen aanbevelen
4.4
van 5
209
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
KimKY
21/11/2016
België
Leuke, zachte tandenborstel
Mijn dochtertje is net 4 geworden en had voor haar verjaardag de Philips sonicare for kids gekregen. Voordien poetste ze niet graag haar tandjes maar met de mooie sticker van K3 erop wou ze meteen haar nieuwe tandenborstel uitproberen. Het was wel even wennen zo een elektrische tandenborstel en ook de borstel vond ik in het begin wat te groot, maar ze was het snel gewoon en nu is ze er helemaal weg van en is poetsen geen probleem meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Romi1982
18/11/2016
België
Leuk voor kinderen!
Mijn dochtertje had de eer om de tandenborstel uit te proberen!! Ze was er superblij mee. Eerst heeft ze al de stickers op haar gemak bekeken, dat was ook een heel leuk gedeelte :-) En dan mocht ze de tandenborstel uitproberen. Er staan 2 standen op maar zij gebruikt slechts 1 stand, die werkt het beste zegt ze. Tandenborstel maakt vrijwel geen geluid en is leuk om vast te houden. Na een paar keer de nieuwe tandenborstel geprobeerd te hebben, vroeg ik haar of ze toch niet haar oude tandenborstel terug wou! Hierop was het antwoord negatief :-) Haar tandjes zijn heel mooi proper na gebruik van de tandenborstel. Het muziekje is ook een voordeel, zo weet ze wanneer ze aan het volgende stukje mag beginnen te poetsen. Dus mijn dochtertje is heel tevreden met haar tandenborstel. De K3-tjes zitten daar natuurlijk ook wel voor iets tussen! Geen gezeur meer om de tanden te poetsen 's morgens!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Karinneke
09/11/2016
België
handig, stil, prima toestel
Vandaag was het zo ver. We konden eindelijk het pakketje afhalen. Mijn zoon vraagt al meer dan een jaar een elektrische tandenborstel. Hij zag de mijne en wilde dit dan ook! De Philips Sonicare was super cool te maken. We hebben er een coole jongenstandenborstel van gemaakt met de leuke stickers. Na even de uitleg te lezen was het zover. Met enthousiasme trok onze zoon naar de badkamer. We hebben de hardere kant aangezet voor grotere kinderen. Wat we een super iets vonden, was het signaal tussendoor om op een andere lokatie te poetsen. Eerst boven buiten, na signaal boven binnen enz. Tot we alles hebben gehad. Wanneer het poetsen klaar is, valt de tandenborstel vanzelf stil. Handig. En bovenal nog een super voordeel,de Sonicare is zo stil dat je nauwelijks hoort dat hij aan staat. Wat een verschil met de mijne.... Eerste reactie na het poetsen: dat was raar... met een grote glimlach erbij. Het voelt echt gladder, mijn tanden, als ik er met mijn tong over ga, zei mijn zoon. Dit is echt wel beter dan anders poetsen!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6311/K3 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand