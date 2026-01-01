Termes recherchés
HX4042/52
Un soin essentiel pour des dents et gencives saines
Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 4000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelleVoir tous les avantages
Brosse à dents rechargeable
Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Profitez d'un nettoyage agréable grâce aux 4 réglages de brossage. Choisissez le mode Gentle ou Clean, puis sélectionnez l'une des deux intensités disponibles. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.
Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.
Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.
Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.
Performances de brossage
Modes
