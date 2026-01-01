Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Un soin essentiel pour des dents et gencives saines Un soin essentiel pour des dents et gencives saines Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Philips Sonicare 1100 Brosse à dents rechargeable

      HX3901/02

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 1000. Elle élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Produits similaires

      Afficher tous les Série 1000

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      1100
      - {discount-value}

      1100

      Brosse à dents rechargeable

      total

      recurring payment

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine en douceur 3 fois plus de plaque dentaire
      • Fonction EasyStart
      • SmartTimer et QuadPacer
      • Autonomie de 14 jours
      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      Élimine en douceur jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse Intercare. Les brins extra-longs permettent d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents et dans les zones difficiles d'accès.

      Action de fluide Philips Sonicare

      Action de fluide Philips Sonicare

      Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Passage facile au brossage électrique

      Passage facile au brossage électrique

      Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Autonomie de 14 jours

      Autonomie de 14 jours

      Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Type de batterie
        Lithium ION
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)

      • Design et finition

        Couleur
        Noir

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Minuteur
        SmarTimer et QuadPacer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 brosse à dents rechargeable 1100
        Tête de brosse
        1 InterCare
        Chargeur
        1 câble de charge

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • par rapport à une brosse à dents manuelle

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.