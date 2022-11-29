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Arrêté

Philips Sonicare Power Flosser 3000 sans filJet dentaire - Blanc

HX3806/31

4
| (185) Avis
La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire
Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

  • Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

  • Nettoyage complet en 60 secondes

  • 2 modes, 3 intensités

  • Réservoir de 250 ml

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents

Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités

2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités

Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

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4.0

sur 6

185

Avis

29/11/2022

Deutschland

Deutschland

Cordless Power

Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.

Avantages

Großer Wasserbehälter

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

29/04/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Mundgefühl

Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.

Avantages

Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz

28/04/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Gerät

Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.

Avantages

schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß

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  1. Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.