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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX3806/31
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire
Nettoyage complet en 60 secondes
2 modes, 3 intensités
Réservoir de 250 ml
La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.
Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.
Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.
4.0
sur 6
185
Avis
Heinza
29/11/2022
Deutschland
Cordless Power
Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.
Avantages
Großer Wasserbehälter
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
beeostlee
29/04/2022
Deutschland
Partie de promotion
Tolles Mundgefühl
Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.
Avantages
Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz
MadelineC
28/04/2022
Deutschland
Partie de promotion
Sehr gute Gerät
Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.
Avantages
schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.