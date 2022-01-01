Andere items in de doos
- Draadloze Sonicare Power Flosser 3000
- Standaardmondstuk
- Quadstream-mondstuk
- USB-kabel
- Reisetui
HX3806/31
Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Waterflosser - Wit
De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.
Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.
Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.
U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u het apparaat in elke richting kunt gebruiken. Geniet van een grondige 360°-reiniging in slechts 60 seconden van begin tot eind.
Handig opladen met een USB-C-kabel die dezelfde aansluiting gebruikt als de meeste mobiele telefoons of tablets. U kunt wel 14 dagen reinigen na slechts één keer opladen.
Het reservoir met een inhoud van 250 ml kan voldoende water bevatten voor een aanbevolen reiniging van 60 seconden. Eenvoudig vastdraaien en verwijderen, of gebruik de zijklep voor eenvoudig bijvullen.
Eenvoudig richten, drukken en reinigen voor effectiever flossen. Richt de punt tussen uw tanden en langs het tandvlees, en laat de techniek al het werk voor u doen!
Een standaardpunt met één stroom verhoogt de druk voor een gerichte reiniging en het verwijderen van voedselresten wanneer dat nodig is.
Zoekt u extra accessoires? Onderdelen & accessoires weergeven
