Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

      Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000 Waterflosser - Wit

      HX3806/31

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

      Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.

      Bekijk alle voordelen

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle Draadloze Power Flosser 3000 weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Bekijk alle onderdelen en accessoires
      Dit product
      Draadloze Power Flosser 3000
      - {discount-value}

      Draadloze Power Flosser 3000

      Waterflosser - Wit

      totaal

      recurring payment

      Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

      Verwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen

      • Verwijdert tot 99,9% tandplak
      • Volledige reiniging in 60 seconden
      • 2 flosstanden, 3 sterktes
      • Reservoir van 250 ml
      Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

      De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.

      Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand

      Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

      2 flosstanden, 3 sterktes

      Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

      Volledige reiniging in 60 seconden

      U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u het apparaat in elke richting kunt gebruiken. Geniet van een grondige 360°-reiniging in slechts 60 seconden van begin tot eind.

      Snel universeel opladen met USB-C-kabel

      Handig opladen met een USB-C-kabel die dezelfde aansluiting gebruikt als de meeste mobiele telefoons of tablets. U kunt wel 14 dagen reinigen na slechts één keer opladen.

      Eenvoudig vulbaar reservoir van 250 ml

      Het reservoir met een inhoud van 250 ml kan voldoende water bevatten voor een aanbevolen reiniging van 60 seconden. Eenvoudig vastdraaien en verwijderen, of gebruik de zijklep voor eenvoudig bijvullen.

      Moeiteloze techniek

      Eenvoudig richten, drukken en reinigen voor effectiever flossen. Richt de punt tussen uw tanden en langs het tandvlees, en laat de techniek al het werk voor u doen!

      Standaardpunt voor gerichte reiniging

      Een standaardpunt met één stroom verhoogt de druk voor een gerichte reiniging en het verwijderen van voedselresten wanneer dat nodig is.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        Oplader voor verschillende voltages

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Wit

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Spuitkophulpstuk
        Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

      • Prestaties

        Reiniging
        Reinigt de hele mond in 60-90 seconden

      • Meegeleverde artikelen

        Draadloze Power Flosser
        1
        F1 standaardmondstuk
        1
        F3 Quad Stream-opzetstuk
        1
        Reistas
        1
        USB-oplaadkabel
        1
        USB-muuradapter
        1

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        Deep Clean+
        Voor een verkwikkend grondige reiniging
        Intensiteiten
        3

      • Gezondheidsvoordelen

        Verwijdering van tandplak
        Verwijdert tot 99% tandplak van behandelde delen*

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Draadloze Sonicare Power Flosser 3000
      • Standaardmondstuk
      • Quadstream-mondstuk
      • USB-kabel
      • Reisetui

      Zoekt u extra accessoires? Onderdelen & accessoires weergeven

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor jou


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.