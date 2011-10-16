Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active
4.7
sur 6
26
Avis
88%
recommandent ce produit
youtih
16/10/2011
France
excellent pratique et économique
Très pratique car rechargeables Très économique Très facile d'utilisation Nettoyage très simple Je recommande fortement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.