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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3510/12

4

| (17) Avis

L'obsession du son

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ce Home Cinéma Philips dont les enceintes puissantes offrent d'excellentes basses et une prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.

Voir tous les avantages

Son de Home Cinéma puissant, aux basses profondes

L'obsession du son

  • HDMI 1080p

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

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4.0

sur 6

17

Avis

2

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

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