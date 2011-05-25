deze thuisbioscoop is prima,het geeft je meer als je verwacht voor je prijs.plaats wel je speakers goed anders krijg je ruzie met mij.dat wil zeggen dus, de speakers minstens 1,5 m van elkaar met centerspeakers ertussen.zet de subwoofer op een vrije plaats ,tenminste 1m buiten alles ,tegen de muur met 20cm ruimte.plaats alle speakers vrij tegen je muur.plaats de speakers zijwaarts. voor en achter .en NIET voor en achter, van achter en voren.VERGEET NIET JE VOOR EN ACHTERSPEAKER BALANS IN TE STELLEN!dat wil zeggen,achter voledige volume en voor minimaal met de center iets aangetild en de subwoofer ruim volume