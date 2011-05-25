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Niet meer leverbaar
HTS3510/12
Bezeten van muziek
Haal de bioscoop in huis! Deze Philips home cinema heeft krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling voor levensecht home entertainment.
HDMI 1080p
Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.
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4.0
van 5
17
Reviews & awards
skippy48
25/05/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema
laduchie
09/04/2011
Nederland
fijn
deze thuisbioscoop is prima,het geeft je meer als je verwacht voor je prijs.plaats wel je speakers goed anders krijg je ruzie met mij.dat wil zeggen dus, de speakers minstens 1,5 m van elkaar met centerspeakers ertussen.zet de subwoofer op een vrije plaats ,tenminste 1m buiten alles ,tegen de muur met 20cm ruimte.plaats alle speakers vrij tegen je muur.plaats de speakers zijwaarts. voor en achter .en NIET voor en achter, van achter en voren.VERGEET NIET JE VOOR EN ACHTERSPEAKER BALANS IN TE STELLEN!dat wil zeggen,achter voledige volume en voor minimaal met de center iets aangetild en de subwoofer ruim volume
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1