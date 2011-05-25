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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3510/12

4

| (17) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Haal de bioscoop in huis! Deze Philips home cinema heeft krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling voor levensecht home entertainment.

Bekijk alle voordelen

Krachtig home cinema-geluid met diepe bastonen

Bezeten van muziek

  • HDMI 1080p

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

-

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

17

Reviews & awards

2

25/05/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema

09/04/2011

Nederland

Nederland

fijn

deze thuisbioscoop is prima,het geeft je meer als je verwacht voor je prijs.plaats wel je speakers goed anders krijg je ruzie met mij.dat wil zeggen dus, de speakers minstens 1,5 m van elkaar met centerspeakers ertussen.zet de subwoofer op een vrije plaats ,tenminste 1m buiten alles ,tegen de muur met 20cm ruimte.plaats alle speakers vrij tegen je muur.plaats de speakers zijwaarts. voor en achter .en NIET voor en achter, van achter en voren.VERGEET NIET JE VOOR EN ACHTERSPEAKER BALANS IN TE STELLEN!dat wil zeggen,achter voledige volume en voor minimaal met de center iets aangetild en de subwoofer ruim volume

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 5.1 home cinema

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

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