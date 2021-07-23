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Arrêté
HS85/60
Un rasage de près
En l'espace d'un an, vos têtes de rasage coupent 4,5 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les tous les ans pour des résultats impeccables.
Nivea for Men
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.
Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de glisse pour un rasage en douceur.
3.9
sur 6
159
Avis
Aphykit2006
23/07/2021
France
Obsolescence programmée
Le meilleur rasoir, increvable. Sauf qu'il n'y a plus de pièces. et c'est la roue d'entrainement en plastique qui s'use en premier.
Avantages
petit et increvable
Contre
Pas de suivi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS85/60 shaving heads
Date d'utilisation 2019-07-23
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-07-23
erico57
13/10/2013
France
correspond parfaitement
produit facile d'entretien et d'utilisation, malgré que l'on ne peut choisir sa couleur
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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dlc09
13/10/2013
France
correspond parfaitement
produit facile d'entretien et d'utilisation, malgré que l'on ne peut choisir sa couleur
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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