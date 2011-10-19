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Arrêté
avec socle de remplissage/recharge
La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.
Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.
Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.
4.0
sur 6
48
Avis
81%
recommandent ce produit
almyor
19/10/2011
France
TRES BON PRODUIT
je conseille vivement d'acheter ce produit. Il est très simple d'utilisation et surtout très efficace..... J'envisage même d'en acheter un autre pour mon grand pere......
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN
didine0779
19/10/2011
France
TRES BON PRODUIT
je conseille vivement d'acheter ce produit. Il est très simple d'utilisation et surtout très efficace..... J'envisage même d'en acheter un autre pour mon grand pere......
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN
Oui, je recommande ce produit
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yves60
16/10/2011
France
tres bon produit
rase tres bien et sans iritation. systeme de recharge pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.