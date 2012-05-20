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avec Natural MICRO tec
La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.
Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.
4.5
sur 6
104
Avis
96%
recommandent ce produit
douschka
20/05/2012
België
Bon rapport qualité/prix
Le Nivea Gel pour rasoir électrique ne me pose aucun problème. Il faut savoir que je suis allergique à beaucoup de produits pré et after shave, ainsi qu'à beaucoup d'eaux de toilette. Avec le Nivea Gel, aucun problème d'allergie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS800/04 Crème de rasage
Oui, je recommande ce produit
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djef83
07/06/2013
France
ce produit de qualité est digne de philips
produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS800/04 Crème de rasage
Oui, je recommande ce produit
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acosxm
07/06/2013
France
Acheteur vérifié
ce produit de qualité est digne de philips
produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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