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  • Mixe, hache et moud facilement
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Arrêté

Collection DailyMini-blender

HR2604/80

Mixe, hache et moud facilement
Préparez rapidement et facilement des smoothies, milk-shakes, sauces et cocktails glacés, ou encore réduisez des épices en poudre pour vos plats préférés. Le moteur de 350 W, les 4 lames disposées en étoile, ainsi que le bol ergonomique compact s'associent pour produire d'excellents résultats.
Voir tous les avantages

Avec un moteur de 350 W pour des résultats rapides

Mixe, hache et moud facilement

  • 350 W

  • Gourde nomade

  • Hachoir multifonctions

Puissant moteur de 350 W pour un mixage lisse

Puissant moteur de 350 W pour un mixage lisse

Obtenez un mixage ultra-fin simplement et rapidement. Grâce au puissant moteur de 350 W et aux 4 lames disposées en étoile, vos ingrédients préférés sont finement mixés en seulement 30 secondes.

Pilez de la glace et hachez des ingrédients durs

Pilez de la glace et hachez des ingrédients durs

Qu'il s'agisse de préparer une sauce pour crudités ou un smoothie sain, votre mini-blender est à la hauteur. Du kiwi aux cubes de glace, il mixe et pile les ingrédients, même durs.

Deux vitesses pour un mixage plus fin

Contrôlez la vitesse et la finesse du mixage grâce aux deux boutons de vitesse, pour des smoothies préparés à la perfection à chaque fois.

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