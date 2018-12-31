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Arrêté
HR2604/80
350 W
Gourde nomade
Hachoir multifonctions
Obtenez un mixage ultra-fin simplement et rapidement. Grâce au puissant moteur de 350 W et aux 4 lames disposées en étoile, vos ingrédients préférés sont finement mixés en seulement 30 secondes.
Qu'il s'agisse de préparer une sauce pour crudités ou un smoothie sain, votre mini-blender est à la hauteur. Du kiwi aux cubes de glace, il mixe et pile les ingrédients, même durs.
Contrôlez la vitesse et la finesse du mixage grâce aux deux boutons de vitesse, pour des smoothies préparés à la perfection à chaque fois.
Notation globale