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Niet meer leverbaar
HR2604/80
350 W
Tumbler voor onderweg
Multihakker
U maakt snel en eenvoudig de gladste resultaten. Blend uw favoriete ingrediënten in slechts 30 seconden fijn met de krachtige motor van 350 W en het 4-sterrenmes.
Of u nu een groentedip of gezonde smoothies maakt, de miniblender kan het allemaal. Vermaal zelfs de hardste ingrediënten, van kiwi's tot ijsblokjes.
Bepaal hoe snel en hoe fijn u de ingrediënten wilt mixen met de knoppen voor twee snelheidsstanden om zo keer op keer de perfectie smoothie te maken.
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