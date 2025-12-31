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Alle series

  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak
  • Mengt, hakt en maalt met gemak

Niet meer leverbaar

Daily-collectieMiniblender

HR2604/80

Mengt, hakt en maalt met gemak
Geniet snel en gemakkelijk van smoothies, shakes, dipsauzen, ijskoude cocktails en gemalen kruiden voor uw favoriete gerechten. De motor van 350 W, het 4-sterrenmes en de compacte, ergonomische kan werken naadloos samen voor geweldige resultaten.
Bekijk alle voordelen

Met motor van 350 W voor snel resultaat

Mengt, hakt en maalt met gemak

  • 350 W

  • Tumbler voor onderweg

  • Multihakker

Krachtige motor van 350 W voor gladdere mixresultaten

Krachtige motor van 350 W voor gladdere mixresultaten

U maakt snel en eenvoudig de gladste resultaten. Blend uw favoriete ingrediënten in slechts 30 seconden fijn met de krachtige motor van 350 W en het 4-sterrenmes.

Vermaal ijs en andere harde ingrediënten

Vermaal ijs en andere harde ingrediënten

Of u nu een groentedip of gezonde smoothies maakt, de miniblender kan het allemaal. Vermaal zelfs de hardste ingrediënten, van kiwi's tot ijsblokjes.

Twee snelheidsstanden voor fijner mengen

Bepaal hoe snel en hoe fijn u de ingrediënten wilt mixen met de knoppen voor twee snelheidsstanden om zo keer op keer de perfectie smoothie te maken.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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