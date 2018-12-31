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HR2511/90
Moteur robuste
Design compact pour un rangement facile
Nettoyage rapide
La technologie ProBlend associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux.
Le moteur ProBlend fait circuler tous les ingrédients de manière homogène pour mieux les mixer. Préparez des smoothies et bien d'autres recettes grâce au moteur robuste.
Les lames affûtées ProBlend coupent les aliments très finement pour préparer des boissons et des sauces lisses.
Notation globale