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  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht
  • Klein formaat, grootse kracht

3000-serie MiniPhilips-blender

HR2511/90

Klein formaat, grootse kracht
Met de Philips Mini Blender uit de 3000-serie, maakt u smoothies en sauzen in een handomdraai. De duurzame motor zorgt voor langdurige prestaties, de onderdelen zijn eenvoudig schoon te maken en vaatwasmachinebestendig en dankzij het compacte formaat past hij moeiteloos in uw keukenkastje.
Bekijk alle voordelen

Maak zijdezachte smoothies en heerlijke sauzen

Klein formaat, grootse kracht

  • Duurzame motor

  • Compact ontwerp en gemakkelijk op te bergen

  • Snel schoonmaken

Glad mengen dankzij de ProBlend-technologie

Glad mengen dankzij de ProBlend-technologie

Dankzij de ProBlend-technologie, met een duurzame motor, scherpe messen en een geribbelde kan, mixt u moeiteloos tot een glad resultaat. Geniet van gladde mengsels, zonder klontjes.

Blend smoothies en meer dankzij de duurzame motor

Blend smoothies en meer dankzij de duurzame motor

De duurzame ProBlend-motor zorgt voor een gelijkmatige circulatie van alle ingrediënten, voor een nog beter resultaat. Blend smoothies en meer dankzij de duurzame motor.

Scherpe messen om moeiteloos te malen en te mixen

Scherpe messen om moeiteloos te malen en te mixen

De scherpe ProBlend-messen snijden ingrediënten tot fijne stukjes voor gladde drankjes en sauzen.

Technische specificaties

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