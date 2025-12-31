Klein formaat, grootse kracht

Met de Philips Mini Blender uit de 3000-serie, maakt u smoothies en sauzen in een handomdraai. De duurzame motor zorgt voor langdurige prestaties, de onderdelen zijn eenvoudig schoon te maken en vaatwasmachinebestendig en dankzij het compacte formaat past hij moeiteloos in uw keukenkastje.