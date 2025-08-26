Termes recherchés

      Hachoir série 5000 Hachoir

      HR1507/00

      Votre commis de cuisine.

      Ce hachoir hybride est l'appareil de cuisine idéal pour préparer vos plats maison. Hachez, tranchez, râpez vos ingrédients pour réaliser les plats les plus ambitieux. Vous pouvez également râper du fromage, fouetter de la crème ou éplucher vos gousses d'ail en toute simplicité.

      Hachoir série 5000
      Hachoir série 5000

      Hachoir

      Votre commis de cuisine.

      Préparez vos repas avec ce hachoir hybride 6-en-1.

      • Technologie PowerChop, pour des ingrédients parfaitement hachés
      • Préparez n'importe quelle recette avec le hachoir hybride 6-en-1
      • Des résultats parfaits rapidement grâce au moteur de 650 W
      • Préparez vos sauces favorites dans le bol en verre de 2 l
      • Le bol et les accessoires sont compatibles lave-vaisselle.
      Un hachoir puissant à votre service.

      Un hachoir puissant à votre service.

      Des ingrédients parfaitement hachés rapidement grâce au puissant moteur de 650 W pour préparer de délicieux repas en un rien de temps.

      Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

      Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

      Hachez des ingrédients fermes comme tendres et obtenez un résultat régulier grâce à la technologie PowerChop associant des lames, un angle de coupe et un bol interne optimisés.

      Préparez des repas pour toute la famille dans le bol en verre de 2 l

      Préparez des repas pour toute la famille dans le bol en verre de 2 l

      Vous avez besoin de préparer de plus grandes quantités pour votre famille ? Réalisez des sauces, des dips, des salades et de la pâte d'oléagineux dans le bol en verre de 2 l.

      Quatre vitesses pour des résultats ultra-précis !

      Quatre vitesses pour des résultats ultra-précis !

      Les quatre vitesses vous permettent de réaliser tous les plats que vous souhaitez. Pour les sauces et les pâtes avec morceaux, utilisez les vitesses inférieures. Pour une texture parfaitement lisse, utilisez les vitesses supérieures.

      Ne glisse pas.

      Ne glisse pas.

      Stabilisé par sa base en caoutchouc, cet appareil hybride est facile à utiliser.

      Nettoyage facile

      Nettoyage facile

      Pas de souci de vaisselle. Le bol et les disques sont compatibles lave-vaisselle.

      Un unique outil, des possibilités infinies !

      Un unique outil, des possibilités infinies !

      Que ce soit pour préparer des dips ou des salades, ce hachoir transforme tous les ingrédients avec facilité. Vous pouvez couper des fruits ou des légumes, râper du fromage ou du chocolat et, naturellement, hacher les ingrédients les plus durs comme les noix et la viande.

      Créez votre propre pâte d'oléagineux maison.

      Créez votre propre pâte d'oléagineux maison.

      Préparez vos pâtes d'oléagineux à la maison en toute simplicité et explorez des saveurs nouvelles et plus saines. Vous pouvez même réaliser votre propre pâte à tartiner au chocolat pour les enfants.

      Un hachage rapide grâce aux 4 lames en inox

      Un hachage rapide grâce aux 4 lames en inox

      Les lames ultra-précises sont spécialement conçues pour couper tous types d'ingrédients, afin de rendre leur préparation aussi rapide que possible.

      Coupez les légumes sans effort, en toute simplicité

      Coupez les légumes sans effort, en toute simplicité

      Préparez vos salades et autres sans effort grâce à ce disque à trancher qui produit des résultats rapides et uniformes.

      Râpez les légumes ou le fromage en toute simplicité

      Râpez les légumes ou le fromage en toute simplicité

      Râpez du fromage pour garnir vos plats ou des légumes pour des salades santé grâce au disque à râper.

      Gagnez du temps avec l'éplucheur de gousses d'ail

      Gagnez du temps avec l'éplucheur de gousses d'ail

      Besoin de préparer un plat avec une grande quantité d'ail ? Il vous suffit d'installer l'éplucheur de gousses d'ail et d'y placer vos gousses pour les éplucher sans vous salir les mains.

      Râpez du fromage pour tous vos plats

      Râpez du fromage pour tous vos plats

      Râpez facilement du fromage ou préparez une purée de pommes de terre pour toutes sortes de plats grâce au disque à granuler.

      Fouettez de la crème pour vos desserts

      Fouettez de la crème pour vos desserts

      Réalisez facilement de la crème fouettée ou montez des blancs d'œufs grâce au disque émulsionneur.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Plastique/inox
        Fonctions
        Vitesse 1/2/3/4
        Type de produit
        Hachoir hybride
        Certifications
        CB
        Capacité du panier
        2 l maxi.
        Pieds antidérapants
        Oui
        Longueur du cordon
        > 1,2 m
        Technologie
        Technologie PowerChop
        Bouton marche/arrêt intégré
        Bouton marche/arrêt
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Plastique/verre
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        5 000
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Oui
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Oui
        Mixe des ingrédients chauds
        < 60 mais déconseillé
        Volume sonore (standard)
        < 80 dB
        Garantie
        2 ans
        Compatible croquettes
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        450 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50-60 Hz
        Nombre dans le lot
        1 pièce par unité de vente

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Lame en S (SKU4/5)
        Accessoires inclus 2
        Disque à trancher (SKU4/5)
        Accessoires inclus 3
        Disque à râper (SKU4/5)
        Accessoires associés 1
        Disque à granuler (SKU4/5)
        Accessoires associés 2
        Éplucheur de gousses d'ail (SKU5)
        Accessoires associés 3
        Disque émulsionneur (SKU5)

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        CB
        Arrêt automatique de la lame
        < 1,5 s selon la norme de sécurité

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        221,4 mm
        Largeur du produit
        183,7 mm
        Hauteur du produit
        317,9 mm
        Poids du produit
        1 647 (SKU4) 2 380 (SKU5)
        Longueur de l'emballage
        367 mm
        Largeur de l'emballage
        257 mm
        Hauteur de l'emballage
        240 mm
        Poids de l'emballage
        2 835 (SKU4) 3 724 (SKU5)

      • Solidité

        Manuel d'utilisation
        Manuel d'utilisation

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

