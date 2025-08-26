Termes recherchés
HR1507/00
Votre commis de cuisine.
Ce hachoir hybride est l'appareil de cuisine idéal pour préparer vos plats maison. Hachez, tranchez, râpez vos ingrédients pour réaliser les plats les plus ambitieux. Vous pouvez également râper du fromage, fouetter de la crème ou éplucher vos gousses d'ail en toute simplicité.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Hachoir
Des ingrédients parfaitement hachés rapidement grâce au puissant moteur de 650 W pour préparer de délicieux repas en un rien de temps.
Hachez des ingrédients fermes comme tendres et obtenez un résultat régulier grâce à la technologie PowerChop associant des lames, un angle de coupe et un bol interne optimisés.
Vous avez besoin de préparer de plus grandes quantités pour votre famille ? Réalisez des sauces, des dips, des salades et de la pâte d'oléagineux dans le bol en verre de 2 l.
Les quatre vitesses vous permettent de réaliser tous les plats que vous souhaitez. Pour les sauces et les pâtes avec morceaux, utilisez les vitesses inférieures. Pour une texture parfaitement lisse, utilisez les vitesses supérieures.
Stabilisé par sa base en caoutchouc, cet appareil hybride est facile à utiliser.
Pas de souci de vaisselle. Le bol et les disques sont compatibles lave-vaisselle.
Que ce soit pour préparer des dips ou des salades, ce hachoir transforme tous les ingrédients avec facilité. Vous pouvez couper des fruits ou des légumes, râper du fromage ou du chocolat et, naturellement, hacher les ingrédients les plus durs comme les noix et la viande.
Préparez vos pâtes d'oléagineux à la maison en toute simplicité et explorez des saveurs nouvelles et plus saines. Vous pouvez même réaliser votre propre pâte à tartiner au chocolat pour les enfants.
Les lames ultra-précises sont spécialement conçues pour couper tous types d'ingrédients, afin de rendre leur préparation aussi rapide que possible.
Préparez vos salades et autres sans effort grâce à ce disque à trancher qui produit des résultats rapides et uniformes.
Râpez du fromage pour garnir vos plats ou des légumes pour des salades santé grâce au disque à râper.
Besoin de préparer un plat avec une grande quantité d'ail ? Il vous suffit d'installer l'éplucheur de gousses d'ail et d'y placer vos gousses pour les éplucher sans vous salir les mains.
Râpez facilement du fromage ou préparez une purée de pommes de terre pour toutes sortes de plats grâce au disque à granuler.
Réalisez facilement de la crème fouettée ou montez des blancs d'œufs grâce au disque émulsionneur.
