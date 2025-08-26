Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • De souschef in uw keuken. De souschef in uw keuken. De souschef in uw keuken.
    • Play Pause

      Hakmolen uit de 3000-serie Hakmolen

      HR1507/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      De souschef in uw keuken.

      Onze hybride hakmolen is jouw ideale hulpmiddel in de keuken om zelfgemaakte maaltijden te bereiden. Hak, snij en rasp om de meest veeleisende gerechten aan te vullen. De hakmolen is het ideale keukenhulpmiddel om zelfgemaakte maaltijden te bereiden. Je kan er ook gemakkelijk kaas mee raspen, slagroom kloppen of knoflook pellen.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Accessoires voor staafmixers weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Hakmolen uit de 3000-serie
      - {discount-value}

      Hakmolen uit de 3000-serie

      Hakmolen

      totaal

      recurring payment

      De souschef in uw keuken.

      Bereid je maaltijden met onze 6-in-1 hybride hakmolen.

      • Superieur hakken dankzij PowerChop-technologie
      • Bereid allerlei gerechten met onze 6-in-1 hybride hakmolen
      • Snelle, perfecte resultaten dankzij de motor van 650 W
      • Bereid je favoriete sauzen in de glazen kom van 2 l
      • Zowel de kom als de accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
      Krachtig hakken.

      Krachtig hakken.

      Snel en perfect hakken dankzij de krachtige motor van 650 W. Bereid heerlijke gerechten in no-time.

      PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

      PowerChop-technologie voor superieure hakresultaten

      Hak gemakkelijk zachte en harde ingrediënten dankzij de PowerChop-technologie, die de messen, snijhoek en binnenkom optimaal combineert.

      Bereid de maaltijden voor uw gezin met de glazen kom van 2 l

      Bereid de maaltijden voor uw gezin met de glazen kom van 2 l

      Hebt u meer porties voor uw gezin nodig? In de kom van 2 liter kunt u van alles bereiden, van sauzen tot dips en van salades tot notenpasta's.

      Vier snelheidsstanden voor absolute precisie!

      Vier snelheidsstanden voor absolute precisie!

      U kunt allerlei gerechten bereiden dankzij de vier snelheidsstanden. Gebruik de lagere snelheidsstanden voor grovere sauzen en pasta's en de hogere snelheidsstanden als u ze helemaal glad wilt maken.

      Geen glijdende hakmolen meer.

      Geen glijdende hakmolen meer.

      Hak moeiteloos dankzij de stabiliteit van de rubberen onderkant van onze hybride hakmolen.

      Makkelijk schoon te maken

      Makkelijk schoon te maken

      Maak u geen zorgen over schoonmaken. De kom, de messen en de schijven zijn vaatwasmachinebestendig.

      Eén hulpmiddel, eindeloze mogelijkheden!

      Eén hulpmiddel, eindeloze mogelijkheden!

      Van dips tot salades: deze hakmolen kan met gemak met allerlei ingrediënten overweg. U kunt fruit of groentes in plakken snijden, kaas of chocolade raspen en natuurlijk de hardste ingrediënten zoals noten en vlees hakken.

      Maak uw eigen notenpasta.

      Maak uw eigen notenpasta.

      U kunt gemakkelijk thuis uw eigen notenpasta maken en nieuwe en gezonde smaken verkennen. U kunt zelfs uw eigen chocoladepasta voor de kinderen maken.

      Snel hakken dankzij de 4 roestvrijstalen messen

      Snel hakken dankzij de 4 roestvrijstalen messen

      De lasergesneden precisiemessen zijn speciaal ontworpen om door van alles heen te snijden zodat u zo snel mogelijk uw ingrediënten fijn kunt hakken.

      Snijd moeiteloos uw groenten

      Snijd moeiteloos uw groenten

      Bereid moeiteloos uw maaltijden of salades dankzij onze snijschijf die snelle en gelijkmatige resultaten oplevert.

      Rasp moeiteloos uw groenten of kaas

      Rasp moeiteloos uw groenten of kaas

      Rasp kaas om uw gerechten te garneren of groenten voor een gezonde salade met onze raspschijf.

      Knoflookpeller voor snellere maaltijdbereiding

      Knoflookpeller voor snellere maaltijdbereiding

      Wilt u een gerecht met veel knoflookteentjes bereiden? Plaats gewoon de knoflookpeller en voeg uw teentjes knoflook toe. U krijgt gepelde teentjes knoflook en houdt uw handen schoon.

      Rasp kaas voor uw gerechten

      Rasp kaas voor uw gerechten

      Rasp eenvoudig uw kaas of bereid uw aardappelpuree voor dankzij onze granuleerschijf.

      Slagroom voor uw desserts

      Slagroom voor uw desserts

      Maak gemakkelijk slagroom of knop eiwitten op met de emulsieschijf.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Plastic / roestvrij staal
        Functies
        Snelheid 1 / 2 / 3 /4
        Producttype
        Hybride hakmolen
        Certificeringen
        CB
        Capaciteit mand
        Max. 2 l
        Antislipvoetjes
        Ja
        Snoerlengte
        >1,2 m
        Technologie
        PowerChop-technologie
        Geïntegreerde aan-uitschakelaar
        Aan-uitknop
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja
        Niveauaanduiding capaciteit
        Ja
        Materiaal kan
        Plastic / glas
        Materiaal van blad
        Roestvrij staal
        Rotaties per minuut (rpm)
        5000
        Bevat geen BPA
        Ja
        Pulsfunctie
        Ja
        Bladen afneembaar
        Ja
        Kan ijs malen
        Ja
        Kan hete ingrediënten mengen
        < 60 maar niet aanbevolen
        Geluidsniveau (standaard)
        < 80 dB
        Garantie
        2 jaar
        Geschikt voor droog voedsel
        Ja

      • Technische specificaties

        Vermogen
        450 W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50 - 60 Hz
        Aantal in verpakking
        1 stuk per F-doos

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        S-mes (SKU4/5)
        Meegeleverde accessoires 2
        Snijschijf (SKU4/5)
        Meegeleverde accessoires 3
        Raspschijf (SKU4/5)
        Gerelateerde accessoires 1
        Granuleerschijf (SKU4/5)
        Gerelateerde accessoires 2
        Knoflookpeller (SKU5)
        Gerelateerde accessoires 3
        Klopschijf (SKU5)

      • Veiligheidsvoorziening

        Veiligheidscertificering
        CB
        Automatische messtop
        < 1,5 sec. volgens de veiligheidsnormen

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        221,4 mm
        Breedte van het product
        183,7 mm
        Hoogte van het product
        317,9 mm
        Gewicht van het product
        1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
        Lengte van de verpakking
        367 mm
        Breedte van de verpakking
        257 mm
        Hoogte van de verpakking
        240 mm
        Gewicht van de verpakking
        2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

      • Duurzaamheid

        Gebruiksaanwijzing
        Gebruiksaanwijzing

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.