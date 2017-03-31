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Arrêté
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Le contrôle du confort personnel adapte le rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le mode « Normal » pour un rasage rapide et confortable de très près ou optez pour le mode « Sensible » pour un rasage de très près garantissant un confort maximum pour la peau.
4.3
sur 6
32
Avis
90%
recommandent ce produit
Superminous
31/03/2017
France
Excellent rasoir possédé depuis dees annéees
Excellent rasoir possédé depuis des années, dommage qu'il ne soit plus fabriqué. Facile à nettoyer, étanche, lames de coupe et grilles associées peuvent être changées facilement sans CHANGER TOUTE LA TÊTE DE RASAGE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190CC Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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Berlin-TXL
19/03/2022
Deutschland
Alles nach Jahren noch perfekt!
Philips-Rasierer nutze ich seit Jahrzehnten, er liegt gut in der Hand, das Gewicht ist gering, er übersteht Stürze, inzwischen ist Wasser kein Problem, schnelles Laden für etliche Tage, Gummierung sichert die Position! Das Einstellrad für Komfort habe ich nie gebraucht! Wenn es mal eine Generation mit 12 Volt gibt, ist er auch für die lange Autoreise ideal!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
Hegau
23/07/2021
Deutschland
War der Beste Rasierapparat, bis HEUTE noch
War der Beste Rasierapparat Philips SmartTouch-XL Elektrorasierer HQ9190CC Cleaning System, bis HEUTE noch gegen Teil der Philips Senso Touch 3D Cleaning System
Avantages
gut Gut Empfindliche Hauttypen ,rasiert gründlich
Contre
Es gibt keine Service mehr
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.