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Niet meer leverbaar
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Personal Comfort Control past het scheerapparaat aan uw huidtype aan. Selecteer de instelling 'Normal' voor snel, aangenaam en glad scheren. Selecteer 'Sensitive' voor aangenaam en glad scheren met maximaal huidcomfort.
4.3
van 5
32
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
klees
20/05/2012
Nederland
makkelijk bedienbaar apparaat ,vlug opgeladen,
gemakkelijk schoon te houden ,snel met opladen, scheer resultaat erg goed kortom een perfect scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Elektrisch scheerapparaat
Trotter2000
23/07/2018
United Kingdom
SmartTouch-XL
I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
pufferman
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.