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Arrêté
HQ914
Avec Super Lift&Cut
Les têtes flottantes indépendantes offrent une sensation agréable sur la peau tandis que le système ReflexAction s'adapte naturellement aux courbes de votre visage et de votre cou.
Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.
Les lames s'auto-affûtent à chaque utilisation afin d'assurer un rasage propre et précis jour après jour.
Notation globale