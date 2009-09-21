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Niet meer leverbaar
HQ914
Met Super Lift & Cut
De afzonderlijk bewegende scheerhoofden zijn zacht voor uw huid, terwijl het Reflex Action-systeem automatisch de contouren van uw gezicht en hals volgt.
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.
De mesjes slijpen zichzelf bij elke scheerbeurt en staan zo telkens weer garant voor een strak en glad scheerresultaat.
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