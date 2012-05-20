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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8250/17

4
| (224) Avis | 83% recommandent ce produit
Rapide. Précis. Efficace.
Les trois pistes des têtes de rasage du Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus pour un travail rapide et précis.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rapide. Précis. Efficace.

  • Rechargeable

Têtes Speed-XL pour un rasage de près en toute rapidité

Têtes Speed-XL pour un rasage de près en toute rapidité

Les trois pistes de rasage couvrent une surface 50 % plus importante pour un rasage de près en toute rapidité. *Comparativement aux têtes de rasoir rotatives standard.

Contour SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Contour SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Garde constamment les 3 têtes de rasoir en contact étroit avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Système de rinçage rapide avec protection antibactérienne à l'intérieur

Système de rinçage rapide avec protection antibactérienne à l'intérieur

Grâce à la protection antibactérienne à l'intérieur de l'unité de rasage, le rasoir se rince facilement en quelques secondes.

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4.0

sur 6

224

Avis

83%

recommandent ce produit

20/05/2012

België

België

Excellent

Excellent... Dommage qu'il n'y ait pas un moyen de mise en charge hors utilisation...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8250 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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01/02/2022

France

France

Super rasoir

Un très bon rasoir compact et très agréable à utiliser. La tondeuse intégrée est très pratique. Après de nombreuses années d'utilisation, il fonctionne encore très bien même si l'autonomie de la batterie commence à faiblir

Avantages

Compact et bonne prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8250 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8250 Rasoir électrique

30/07/2021

France

France

sans problème !

Depuis 15 ou 16 ans je l'utilise tout les jours aucun problème ! j'ai changé les lames d'origine il y a 2 mois ! et la batterie est toujours en bonne santé

Avantages

solide

Contre

hélas n'est plus en vente...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8250 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 