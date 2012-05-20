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Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
4.0
van 5
224
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
janeman
20/05/2012
België
zeer tevreden
zou het onmiddelijk terug aanschaffen bij eventueel verlies
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Vlekkie
20/05/2012
België
Zeer goed
Ik raad iedereen aan om dit produkt te kopen ,vorige was versleten na 10 jaar wat ook al zeer goed was en had eens goesting van nieuwe spijs en heb mij eens een remington gekocht . Na 6 maanden is die in de kringloopwikel beland was slecht ; daarna heb ik terug naar mijn vertrouwd merk terug gekeerd en ben daar terug zeer tevreden over ; heb mijn lesje geleerd .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Mima77
17/01/2022
Nederland
Goed scheerapparaat
& jaar lang feilloos gewerkt. Om de 2 jaar nieuwe koppen. Nu is de scheerkophouder enigszins versleten. Gaan soms niet meer met zijn drieen omlaag/ingedrukt. Vanwege de betrouwbaarheid heb een nieuwe Philips shaver gekocht, Serie 7000.
Voordelen
Werkt altijd
Nadelen
Slijtage koppen na 2 jaar gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.