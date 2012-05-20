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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ8250/17

4
| (224) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

  • Oplaadbaar

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

FastRinse met een antibacteriële laag aan de binnenkant

De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

224

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

20/05/2012

België

België

zeer tevreden

zou het onmiddelijk terug aanschaffen bij eventueel verlies

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

20/05/2012

België

België

Zeer goed

Ik raad iedereen aan om dit produkt te kopen ,vorige was versleten na 10 jaar wat ook al zeer goed was en had eens goesting van nieuwe spijs en heb mij eens een remington gekocht . Na 6 maanden is die in de kringloopwikel beland was slecht ; daarna heb ik terug naar mijn vertrouwd merk terug gekeerd en ben daar terug zeer tevreden over ; heb mijn lesje geleerd .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

17/01/2022

Nederland

Nederland

Goed scheerapparaat

& jaar lang feilloos gewerkt. Om de 2 jaar nieuwe koppen. Nu is de scheerkophouder enigszins versleten. Gaan soms niet meer met zijn drieen omlaag/ingedrukt. Vanwege de betrouwbaarheid heb een nieuwe Philips shaver gekocht, Serie 7000.

Voordelen

Werkt altijd

Nadelen

Slijtage koppen na 2 jaar gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrisch scheerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 