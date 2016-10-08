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Arrêté
HQ8160/16
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
4.0
sur 6
10
Avis
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Avantages
See above easy to use and gives a great shave.
Contre
none
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.