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Niet meer leverbaar
HQ8160/16
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.0
van 5
10
Reviews & awards
heka
21/07/2013
Nederland
Een aangenaam apparaat
Een plezierig in de hand liggend scheerapparaat die lang te gebruiken is zonder op te laden. Vind alleen de nieuwe mesjes te duur bij het vervangen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
wpetrusm
21/07/2013
Nederland
Een aangenaam apparaat
Een plezierig in de hand liggend scheerapparaat die lang te gebruiken is zonder op te laden. Vind alleen de nieuwe mesjes te duur bij het vervangen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
Albertopolaroid
20/05/2012
Nederland
Fijn scheerapparaat voor iedere dag glad scheren.
De scheerkoppen volgen goed de kin en nek bij het scheren. Het apparaat maakt weinig geluid en de batterij (accu) gaat lekker lang mee. Ook de ledjes laten zien wat er nog over is aan energie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8160/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.