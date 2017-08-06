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Arrêté
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
4.5
sur 6
11
Avis
100%
recommandent ce produit
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Oui, je recommande ce produit
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10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Cet avis concerne le produit Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
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Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.