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Niet meer leverbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.5
van 5
11
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
happyshaver
04/07/2013
Nederland
Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.
Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Bennieboyy
04/07/2013
Nederland
Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.
Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.