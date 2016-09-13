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Arrêté
Un rasage de près durable
Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ56/21 tous les 2 ans.
2 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
4.2
sur 6
36
Avis
91%
recommandent ce produit
Hervé
13/09/2016
België
bonne qualité
5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage
cirrus17
29/12/2021
France
j'en suis satisfait
J'ais commencer avec un rasoir philips depuis 1951, et je n'ais jamais ete dé9u J'ais acheté un rasoir philips en 1951 en Allemagne pendant mon Service depuis je n'ais jamais quitté philips , et je ne m'en plaint pas !
Avantages
rase tres bien,et de pres
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2019-12-29
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-12-29
jackouille85
08/11/2016
France
Acheteur vérifié
tres bon produits
facile de pose et d'utilisation Tres bonne qualité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
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