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Niet meer leverbaar
Altijd glad scheren
Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.
Lift & Cut
2 scheerhoofden
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
4.2
van 5
36
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Fransk
02/03/2016
Nederland
handig in gebruik
goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Blonkie
01/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Scheerkop vervanging is sucsesvol!
Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
sixtyfour
08/02/2012
Nederland
Glad gezicht
Snelle levering om er weer glad uit te zien. Juiste product, past altijd dus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden