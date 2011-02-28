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Arrêté
Un rasage de près durable
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Lift & Cut
3 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et bénéficier de la sensation de fraîcheur apportée par un rasage à l'eau.
4.3
sur 6
14
Avis
92%
recommandent ce produit
frkk
28/02/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ167/40 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
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Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ167/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
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ladonja
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
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Cet avis concerne le produit HQ167/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
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