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Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ167/50

4.3

| (14) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Bekijk alle voordelen

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

Altijd glad scheren

  • Lift & Cut

  • 3 scheerhoofden

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Nat gebruik

Nat gebruik

Gebruik het scheerapparaat in de douche om tijd te sparen en te genieten van de frisse sensatie van nat scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

14

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

1

02/11/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

02/11/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

03/01/2012

Nederland

Nederland

scheerkop

Betreft een origineel onderdeel doet wat hij moet doen " weer glad scheren"

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ167/50 scheerhoofden

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