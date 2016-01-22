ProCare Auto Curler

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  • Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses
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  • Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses
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Arrêté

ProCare Auto CurlerBoucleur automatique

HPS940/00

4.5
| (153) Avis | 95% recommandent ce produit
Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses
Le boucleur automatique Philips ProCare crée automatiquement des boucles fabuleuses. Son moteur professionnel Brushless et son corps chauffant en céramique/titane enroulent, chauffent et bouclent automatiquement les mèches de cheveux, pour un résultat parfait à chaque fois.
Voir tous les avantages

avec moteur Brushless et corps chauffant en céramique/titane

Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses

  • Corps chauffant en céramique/titane

  • Moteur Brushless

  • 3 températures et 3 réglages de durée

  • Résultats dignes d'un salon de coiffure

Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses

Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses

Le boucleur automatique Philips ProCare enroule les mèches de cheveux autour du corps chauffant, puis libère une boucle parfaite, pour un résultat impeccable à chaque fois.

Corps chauffant en céramique/titane

Corps chauffant en céramique/titane

Corps chauffant professionnel en céramique/titane pour des cheveux lisses et brillants. Le revêtement en céramique/titane du corps chauffant associe une excellente transmission de la chaleur à une surface ultra-lisse, pour créer des boucles parfaites.

Moteur Brushless professionnel

Moteur Brushless professionnel

Le moteur Brushless professionnel résistant crée différents sens de boucles. Il permet de réaliser des boucles parfaitement régulières vers la gauche ou vers la droite, pour un style totalement symétrique. Vous pouvez également utiliser la fonction alternée pour varier les sens afin de créer un style complètement naturel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

153

Avis

95%

recommandent ce produit

22/01/2016

België

België

Très bon produit, facile d'utilisation

Super facile, j'ai de long cheveux et avant avec un fer à friser c'était galère, ici première utilisation et je suis emballé le lendemain j'avais encore des boucles, je le recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

Oui, je recommande ce produit

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23/07/2017

France

France

ProCare Auto Curler

Tres satisfaisant Facile d utilisation Adapté tous type de cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

20/04/2016

France

France

boucleur a adopté

Pour quelqu'un qui est un peu maladroit cet appareil est fait pour vous. J'avais déjà acheté un boucleur automatique d'une marque différente et je m'en étais séparé car je le trouvais lourd et pas facile à manier. Ce boucleur est tout simplement le contraire il a tout compris, il est léger, facile pour la prise en main et facile à utiliser et les boucles sont parfaites et bien définies si vous avez toujours rêvé d'avoir de jolies boucles mais découragé car pas habile de vos mains le procare de philips fait tout pour vous juste à insérer la mèche et appuyer sur le bouton!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

Oui, je recommande ce produit

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