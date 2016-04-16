ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen
  • Professionele auto-curling voor schitterende krullen

Niet meer leverbaar

ProCare Auto CurlerAutomatische krultang

HPS940/00

4.5
| (153) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Professionele auto-curling voor schitterende krullen
De Philips ProCare Auto-krultang maakt automatisch altijd prachtige krullen. Met de professionele borstelloze motor en titanium/keramische verwarmingsstaaf wordt het haar automatisch opgerold, verwarmd en gekruld voor een perfecte krul, iedere keer weer.
Bekijk alle voordelen

met borstelloze motor en staaf van titanium/keramiek

Professionele auto-curling voor schitterende krullen

  • Staaf van titanium/keramiek

  • Borstelloze motor

  • 3 warmte- en 3 timerinstellingen

  • Professionele stylingresultaten

Professionele auto-curling voor schitterende krullen

Professionele auto-curling voor schitterende krullen

De Philips ProCare Auto-krultang rolt het haar om de hete staaf en geeft elke keer weer perfecte krullen.

Staaf van titanium/keramiek

Staaf van titanium/keramiek

Professionele titanium staaf voor snelle krullen en soepel en glanzend haar. De staaf is van titanium met een keramische buitenlaag voor een uitstekende warmtegeleiding met een superglad oppervlak voor perfecte krullen.

Professionele borstelloze motor

Professionele borstelloze motor

Duurzame, professionele borstelloze motor voor het creëren van krullen in verschillende richtingen. Zorgt voor nauwkeurige krullen links en rechts voor een volledig symmetrische look. Je kunt ook de functie voor automatisch krullen gebruiken voor een mix van krullen in beide richtingen voor een volledig natuurlijke look.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

153

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

16/04/2016

Nederland

Nederland

Fantastisch!

[Employee of philipsglobal] Wat een super product! Ik heb één verlamde hand maar dan nog is deze goed te gebruiken. Niet zwaar, meedraaiend snoer. Zit je haar vast? Hij slaat vanzelf uit en je haar komt los. Prachtige krullen. Erg blij mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatische krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatische krultang

17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

22/01/2016

België

België

Très bon produit, facile d'utilisation

Super facile, j'ai de long cheveux et avant avec un fer à friser c'était galère, ici première utilisation et je suis emballé le lendemain j'avais encore des boucles, je le recommande vivement.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.