Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Staaf van titanium/keramiek
Borstelloze motor
3 warmte- en 3 timerinstellingen
Professionele stylingresultaten
De Philips ProCare Auto-krultang rolt het haar om de hete staaf en geeft elke keer weer perfecte krullen.
Professionele titanium staaf voor snelle krullen en soepel en glanzend haar. De staaf is van titanium met een keramische buitenlaag voor een uitstekende warmtegeleiding met een superglad oppervlak voor perfecte krullen.
Duurzame, professionele borstelloze motor voor het creëren van krullen in verschillende richtingen. Zorgt voor nauwkeurige krullen links en rechts voor een volledig symmetrische look. Je kunt ook de functie voor automatisch krullen gebruiken voor een mix van krullen in beide richtingen voor een volledig natuurlijke look.
4.5
van 5
153
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Femke1980
16/04/2016
Nederland
Fantastisch!
[Employee of philipsglobal] Wat een super product! Ik heb één verlamde hand maar dan nog is deze goed te gebruiken. Niet zwaar, meedraaiend snoer. Zit je haar vast? Hij slaat vanzelf uit en je haar komt los. Prachtige krullen. Erg blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatische krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatische krultang
werka1516
17/05/2018
United Kingdom
Quick and easy!
Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
ghostnana
22/01/2016
België
Très bon produit, facile d'utilisation
Super facile, j'ai de long cheveux et avant avec un fer à friser c'était galère, ici première utilisation et je suis emballé le lendemain j'avais encore des boucles, je le recommande vivement.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique