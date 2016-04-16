Ich habe den Curler für mich und meine Tochter gekauft. Der erste Eindruck war wirklich positiv. Der Curler hat ein ansprechendes, sehr schönes Design und liegt sehr gut in der Hand. Seine Knopfleiste ist übersichtlich gestaltet. Er hat drei Hitzestufen und drei Stufen Zeitauswahlfunktion. Zusätzlich gibt es noch einen Knopf um die Lockenrichtung festzulegen, sowie den Betätigungsknopf um die Locken machen zu können. Dem Curler liegt eine ausführlich Bedienungsanleitung bei. Ebenso liegt eine praktische Kurzanleitung dabei, die absolut ausreichend ist, sofern man sich einmal die ausführliche durchgelesen hat - aber nach der dritten Anwendung ist auch diese überflüssig, da sich alles von selbst erklärt, da man dann mit der Handhabung vertraut ist. In dem Packet liegt ein Strähnen­einteiler bei und ein Hilfsmittel zur Reinigung. Der Strähnen ­Einteiler ist sehr praktisch, da man DANK ihm die maximale Dicke abteilen kann -was besonders bei denersten malen sehr hilfreich. Meine Tochter und ich benutzen ihn persönlich zwischenzeitlcih nicht mehr, da wir ganz schnell ein Gefühl für die richtige Haarsträhnendicke bekommen haben. Die Strähnen sollten ziemlich dünn sein - so erhält man ein besonders schönes Ergebnis. Das ist ein kleiner Nachteil da es sehr Zeitaufwendig ist bis die gesamten Haare in eine Lockenpracht verwandelt sind. Wenn man es an sich selbst macht benötigt man für den Hinterkopf ein wenig Übung. DZu beachten ist, dass die einzelnen Strähnen glatt und gut gekämmt sind. Danach legt man sie in Ansatznähe in die Lockenkammer, drückt den Knopf und schon wird sie automatisch eingezogen bzw. aufgewickelt. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Danach ertönt ein Pieps, aber erst bei zwei aufeinanderfolgenden Tönen und dem anschließenden Klicken, darf man den Knopf loslassen und kann die Locke dann einfach und problemlos auswickeln. Das Ergebnis ist wirklich toll und beeindruckend = wunderschöne und perfekte Locken vom Ansatz bis in die Spitze. Der Curler lädt sich sehr schnell auf. Ein paar kleine Unannehmlichkeiten, man ist ene gute dreiviertel Stunde beschäftigt bis die Haare in eine Lockenpracht verwandelt sind; trotz aller Vorsicht kommt es vor dass sich einzelne Strähnen verheddern, das ist unangenehm, jedoch nicht schmerzhaft. Der Curler geht dann auch automatisch aus und dann kann man gut die Strähne lösen. Die Reinigung des Curlers ist sehr einfach. Fazit: Ein toller Lockenstab, mit dem man allein schöne Ergebnisse erzielt, wenn man genug Zeit einplant und etwas Übung hat. Am besten man verwendet einen Schaumfestiger und einen Hitzeschutz fürs Haar - so hat man länger von der Lockenpracht.