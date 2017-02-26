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Arrêté
Plaques flottantes en titane
Contrôle de température jusqu'à 230 °C
Soin ionique pour des cheveux brillants
Chauffe en 10 s.
Plaques professionnelles avec revêtement en titane pour une meilleure transmission de la chaleur. Ce matériau de qualité est robuste et transmet rapidement la chaleur, pour un lissage doux et rapide.
Les plaques flottantes bougent lorsqu'une pression trop importante est appliquée lors du lissage. Ceci permet de protéger les cheveux et ainsi d'éviter qu'ils ne se cassent.
Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.
4.6
sur 6
149
Avis
91%
recommandent ce produit
Arielle
26/02/2017
France
Acheteur vérifié
Super!
Ce fer à lisser est très léger et facile à prendre en main. Un seul passage des plaques sur les cheveux et ils sont tout lisse et tout doux. J'ai tester ce fer sur des cheveux bouclés, et le résultat est magnifique, les cheveux sont brillant, sans électricité et comme toujours aussi doux. Je recommande vivement ce produit pour celles qui sont adeptes au lissage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane
Floflo1522
14/09/2016
France
produit au top
Ce lisseur est rapide en chauffe et lisse parfaitement bien !!! les cheveux sont bien brillant, il est simple d'utilisation et a un design très sympa. C'est un très bon produit et ce qui m'a également plu c'est qu'au niveau garantie 2 ans + 3 ans si on enregistre le produit je trouve genial !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane
mariepierre22
12/07/2016
France
Excellent
Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle.
Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane
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