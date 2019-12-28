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  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
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  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen
  • Professioneel ontkrullen met titanium platen

Niet meer leverbaar

Prestige ProStraightener

HPS930/00

4.6
| (149) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Professioneel ontkrullen met titanium platen
De Prestige-straightener Pro van Philips biedt snelle en professionele prestaties met flexibele titanium platen. Begin direct dankzij een opwarmtijd van slechts 10 seconden en geniet van optimale controle met digitale temperatuurinstellingen.
Bekijk alle voordelen

Professioneel ontkrullen met titanium platen

  • Flexibele titanium platen

  • Maximale controle tot 230 °C

  • Ionische verzorging voor glans

  • 10 sec. opwarmtijd

Met titanium bedekte platen voor snel en glad ontkrullen

Met titanium bedekte platen voor snel en glad ontkrullen

Professionele platen met titaniumlaag voor de beste warmtegeleiding. Dit superieure plaatmateriaal is duurzaam en brengt de warmte snel over waardoor je snel en soepel kunt ontkrullen.

Voorkom haarbreuk met flexibele platen

Voorkom haarbreuk met flexibele platen

De flexibele platen bewegen wanneer tijdens het ontkrullen te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor wordt het haar beschermd tegen beschadigingen en afbreken.

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

De langere platen van 100 mm zorgen voor beter contact met het haar waardoor je sneller en gemakkelijker het perfecte steile resultaat bereikt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.6

van 5

149

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

28/12/2019

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Snel, makkelijk in gebruik : )

[Employee of philipsglobal] Wordt heel snel heet, je hoeft maar enkele seconden te wachten. Temperatuur is instelbaar tot 230 graden. Ik ben normaal erg lang bezig met het stijlen van mijn haar en nu in 10 minuutjes klaar! Blij met het cadeautje van mijn vriend :)))

Voordelen

Snel heet, temperatuur tot 230 graden, veilig en makkelijk in gebruik.

Nadelen

Het rondje om temperatuur in te stellen draait perongeluk tijdens het stijlen

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

17/07/2016

Nederland

Nederland

werkt perfect, snel, zonder het haar te schaden!

Het is enorm gebruiksvriendelijk en je stijlt uw haar tot 3 keer sneller met dit toestel. Dit is een echte aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

13/04/2015

Nederland

Nederland

Werkt uitstekend: snel en goed gestyled en verzorgd haar!

Ik ben zeer tevreden over de Philips Pro Straightener HPS930. Hij warmt supersnel op en met slechts één behandeling blijft je haar lang in model. Je haar voelt zacht en verzorgd, ook als je er geen stylingproducten of hittebeschermers bij gebruikt. Je kunt de temperatuur regelen en ik heb hem zelfs wel eens op een te hoge stand voor mijn haar gebruikt (volgens de gebruiksaanwijzing) maar zelfs dan geeft het een goed resultaat. Het kan dus niet mis gaan. Deze stijltang is best groot, maar dat maakt ook dat je grote lokken in één keer kunt behandelen. Kortom: een tevreden klant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener

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