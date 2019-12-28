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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Flexibele titanium platen
Maximale controle tot 230 °C
Ionische verzorging voor glans
10 sec. opwarmtijd
Professionele platen met titaniumlaag voor de beste warmtegeleiding. Dit superieure plaatmateriaal is duurzaam en brengt de warmte snel over waardoor je snel en soepel kunt ontkrullen.
De flexibele platen bewegen wanneer tijdens het ontkrullen te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor wordt het haar beschermd tegen beschadigingen en afbreken.
De langere platen van 100 mm zorgen voor beter contact met het haar waardoor je sneller en gemakkelijker het perfecte steile resultaat bereikt.
4.6
van 5
149
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Vika_LT
28/12/2019
Nederland
Philips-medewerker
Snel, makkelijk in gebruik : )
[Employee of philipsglobal] Wordt heel snel heet, je hoeft maar enkele seconden te wachten. Temperatuur is instelbaar tot 230 graden. Ik ben normaal erg lang bezig met het stijlen van mijn haar en nu in 10 minuutjes klaar! Blij met het cadeautje van mijn vriend :)))
Voordelen
Snel heet, temperatuur tot 230 graden, veilig en makkelijk in gebruik.
Nadelen
Het rondje om temperatuur in te stellen draait perongeluk tijdens het stijlen
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener
liana
17/07/2016
Nederland
werkt perfect, snel, zonder het haar te schaden!
Het is enorm gebruiksvriendelijk en je stijlt uw haar tot 3 keer sneller met dit toestel. Dit is een echte aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener
EstherRM
13/04/2015
Nederland
Werkt uitstekend: snel en goed gestyled en verzorgd haar!
Ik ben zeer tevreden over de Philips Pro Straightener HPS930. Hij warmt supersnel op en met slechts één behandeling blijft je haar lang in model. Je haar voelt zacht en verzorgd, ook als je er geen stylingproducten of hittebeschermers bij gebruikt. Je kunt de temperatuur regelen en ik heb hem zelfs wel eens op een te hoge stand voor mijn haar gebruikt (volgens de gebruiksaanwijzing) maar zelfs dan geeft het een goed resultaat. Het kan dus niet mis gaan. Deze stijltang is best groot, maar dat maakt ook dat je grote lokken in één keer kunt behandelen. Kortom: een tevreden klant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS930/00 Straightener