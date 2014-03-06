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Arrêté
Créez des boucles et des ondulations sans abîmer vos cheveux
Vous rêvez de créer des boucles et des ondulations naturelles sans craindre d'abîmer vos cheveux ou de vous brûler ? Utilisez le boucleur velours innovant Philips ProCare en toute sérénité.
Boucleur conique (13-25 mm)
Revêtement velours doux au toucher
Température de 150 à 200 °C
Indicateur sonore boucle prête
Avec son revêtement velours, le boucleur peut être utilisé en toute sécurité, sans risque de brûlures. 96 % des femmes affirment que « le revêtement velours permet une utilisation sans risque de brûlures ». Test réalisé avec 55 femmes.
Le bip sonore de boucle prête vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations tout en évitant que vos cheveux ne surchauffent. Sélectionnez simplement l'une des trois durées de bouclage selon votre type de cheveux et appuyez sur le bouton une fois les cheveux enroulés autour du boucleur.
L'écran LCD avec indication du type de cheveux vous permet de sélectionner la durée de bouclage adaptée à votre type de cheveux afin d'éviter toute surchauffe.
4.8
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Oui, je recommande ce produit
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Lovedesboucles
26/12/2013
France
Super!!
Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique