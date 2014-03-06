ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage

Arrêté

ProCareBoucleur conique

HP8619/00

4.8

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Créez des boucles et des ondulations sans abîmer vos cheveux

Vous rêvez de créer des boucles et des ondulations naturelles sans craindre d'abîmer vos cheveux ou de vous brûler ? Utilisez le boucleur velours innovant Philips ProCare en toute sérénité.

Voir tous les avantages

Créez des boucles et des ondulations sans abîmer vos cheveux

  • Boucleur conique (13-25 mm)

  • Revêtement velours doux au toucher

  • Température de 150 à 200 °C

  • Indicateur sonore boucle prête

Revêtement velours protégeant les mains et les cheveux contre les brûlures.

Revêtement velours protégeant les mains et les cheveux contre les brûlures.

Avec son revêtement velours, le boucleur peut être utilisé en toute sécurité, sans risque de brûlures. 96 % des femmes affirment que « le revêtement velours permet une utilisation sans risque de brûlures ». Test réalisé avec 55 femmes.

Le bip sonore exclusif vous prévient lorsque votre boucle est prête.

Le bip sonore exclusif vous prévient lorsque votre boucle est prête.

Le bip sonore de boucle prête vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations tout en évitant que vos cheveux ne surchauffent. Sélectionnez simplement l'une des trois durées de bouclage selon votre type de cheveux et appuyez sur le bouton une fois les cheveux enroulés autour du boucleur.

Réglages de température numériques adaptés à votre type de cheveux.

Réglages de température numériques adaptés à votre type de cheveux.

L'écran LCD avec indication du type de cheveux vous permet de sélectionner la durée de bouclage adaptée à votre type de cheveux afin d'éviter toute surchauffe.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

26/12/2013

France

France

Super!!

Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProCare HP8619/00 Boucleur conique

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.