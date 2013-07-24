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Niet meer leverbaar
Onbezorgd stylen voor gezonde krullen en golven
Natuurlijke krullen en golven zonder je haar te beschadigen of je te branden aan je krultang? Style je haar zonder zorgen met de innovatieve Philips ProCare-krultang.
Conische staaf (13-25 mm)
Zachte fluweelachtige buitenlaag
Temperatuur van 150 - 200 °C
Curl Ready-indicator
Zachte buitenlaag van krultang verzekert veilig stylen zonder het risico op brandwonden. 96% van de vrouwen zegt dat de zachte buitenlaag zorgt voor veilig stylen zonder het risico op brandwonden. Test uitgevoerd onder 55 vrouwen.
De Unieke Curl Ready-indicator laat je met een piepsignaal weten wanneer je krul klaar is. Deze innovatieve functie helpt je mooie krullen en golven te krijgen en oververhitting van het haar te voorkomen. Kies gewoon een van drie krultijden, afhankelijk van je haartype, en druk op de knop nadat je het haar rond de tang hebt gewikkeld.
Met het ingebouwde LCD-display met haartypeaanduiding kies je de juiste krultijd voor je haartype om oververhitting te voorkomen.
4.8
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Tina
24/07/2013
Deutschland
Super!
Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProCare HP8619/00 Boucleur conique