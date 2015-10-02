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Arrêté
Plaques infusées de kératine
Plaques vibrantes
Fonction ionique
Température professionnelle de 230 °C
Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.
Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
4.5
sur 6
37
Avis
89%
recommandent ce produit
Bine58
02/10/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr zufrieden!!!
Einfache Handhabung, tolles Design, perfektes Ergebnis. Bin sehr zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Haarglätter
Oui, je recommande ce produit
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NyCa
08/01/2013
Deutschland
super Glätteisen
Dieses Glätteisen ist echt ein Knüller,anfangs fand ich das mit der Vibration echt lustig und dachte nicht,dass es wirklich viel bringt,doch es ist echt klasse! Leider funktioniert seit einigen Tagen die Vibration nach insgesamt 1 Jahr (habe fast jeden Tag geglättet) nicht mehr :(
Oui, je recommande ce produit
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Spitzmaus
17/11/2011
Deutschland
Du hast die Haare schön!
Einfache Handhabung, viele Möglichkeiten und ein Super-Ergebnis: nie zuvor waren meine Haare glatter, seidiger und haltbarer!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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