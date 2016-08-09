Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Platen met keratine
Trillende platen
Ionenverzorging
Professionele temperatuur van 230°C
Keramische platen met keratine glijden soepel door je haar, voor een glanzend resultaat.
Zacht trillende platen verdelen het haar gelijkmatig voor de beste styling voor je hele haar.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.
4.5
van 5
37
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Jannie1984
09/08/2016
Nederland
Fijne stijltang, gaat lang mee
Ik heb deze stijltang nu al enige tijd (ong. 3 jaar) en hij blijft het goed doen. Ik heb andere ervaringen met andere merkstijltangen waarbij het snoer door het opbergen op een gegeven moment ging scheuren maar dat is bij deze niet zo. Het verschil met/zonder ionische platen merk ik niet maar dat de hitte instelbaar is, vind ik prettig. Het enige dat ik merk is dat de automatische sluiting (waardoor de platen op elkaar staan) op een gegeven moment versleten is. Je kunt hem desondanks wel blijven opbergen in de handige opbergtas die erbij zit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener
Selou
16/07/2014
Nederland
Geweldige stijltang
Ik ben super tevreden met mijn stijltang. Mijn haar is heel snel stijl terwijl ik lastig haar heb. Redelijk volle bos krullen. Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener
Janine3
20/12/2012
Nederland
Werkt subliem
Top ding, werkt snel en effectief en ook nog is mooi design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener