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  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet
  • Verzorgd haar dat er gezond uitziet

Niet meer leverbaar

PrestigeStraightener

HP8361/00

4.5
| (37) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Verzorgd haar dat er gezond uitziet
De Philips-straightener Prestige biedt ultieme verzorging bij het stylen dankzij de keramische platen met keratine en ionische verzorging. Voor optimale resultaten en een glanzende look, met licht trillende platen.
Bekijk alle voordelen

Verzorgd haar dat er gezond uitziet

  • Platen met keratine

  • Trillende platen

  • Ionenverzorging

  • Professionele temperatuur van 230°C

Keramische platen met keratine voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen met keratine voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen met keratine glijden soepel door je haar, voor een glanzend resultaat.

Zacht trillende platen voor de beste styling

Zacht trillende platen voor de beste styling

Zacht trillende platen verdelen het haar gelijkmatig voor de beste styling voor je hele haar.

Ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

37

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

09/08/2016

Nederland

Nederland

Fijne stijltang, gaat lang mee

Ik heb deze stijltang nu al enige tijd (ong. 3 jaar) en hij blijft het goed doen. Ik heb andere ervaringen met andere merkstijltangen waarbij het snoer door het opbergen op een gegeven moment ging scheuren maar dat is bij deze niet zo. Het verschil met/zonder ionische platen merk ik niet maar dat de hitte instelbaar is, vind ik prettig. Het enige dat ik merk is dat de automatische sluiting (waardoor de platen op elkaar staan) op een gegeven moment versleten is. Je kunt hem desondanks wel blijven opbergen in de handige opbergtas die erbij zit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

16/07/2014

Nederland

Nederland

Geweldige stijltang

Ik ben super tevreden met mijn stijltang. Mijn haar is heel snel stijl terwijl ik lastig haar heb. Redelijk volle bos krullen. Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

20/12/2012

Nederland

Nederland

Werkt subliem

Top ding, werkt snel en effectief en ook nog is mooi design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige HP8361/00 Straightener

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