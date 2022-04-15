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HP8348/00 Lisseur KeraShine
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Manuel d’utilisation
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (6)
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Est-il normal que mon lisseur Philips grésille ?
Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange
Mon lisseur Philips ne lisse pas mes cheveux