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Niet meer leverbaar

HP8348/00 KeraShine-straightener

HP8348/00

4.7
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Voordelen

El precio

Nadelen

Nada

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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