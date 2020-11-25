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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Voordelen
El precio
Nadelen
Nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine