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HP8348/00 KeraShine-straightener
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HP8348/00
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Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (6)
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Is het normaal dat mijn Philips-stijltang een sissend geluid maakt?
Mijn Philips-stijltang maakt mijn haar niet steil
Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af