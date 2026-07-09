Mijn Philips-haarstyler start niet

Als je problemen ondervindt bij het inschakelen van je Philips-haarstyler, lees dan het onderstaande probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.
Voordat je de haarstyler inschakelt, controleer of deze op een werkend stopcontact is aangesloten. Om te controleren of het stopcontact werkt, kun je proberen een ander apparaat aan te sluiten en kijken of dat werkt.
Controleer of de spanning van het stopcontact geschikt is voor je haarstyler. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over welke spanning geschikt is voor je apparaat.
Als je haarstyler nog steeds niet inschakelt, kan het snoer beschadigd zijn. Neem in dat geval contact met ons op voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:BHD308/10 , BHS732/00 , BHD017/40 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›