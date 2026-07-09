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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-stijltang maakt mijn haar niet steil

Als je niet blij bent met de resultaten van je Philips-stijltang, lees dan het onderstaande probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHS732/00 , HP8321/40 , BHS752/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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