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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af

Als je een brandlucht of een chemische geur ruikt wanneer je je Philips-föhn of -stijltang gebruikt, raadpleeg dan ons probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HP8321/40 , BHS732/00 , HP8660/40 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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