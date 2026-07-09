Mijn Philips-haarstyler geeft een vreemde geur af

Als je een brandlucht of een chemische geur ruikt wanneer je je Philips-föhn of -stijltang gebruikt, raadpleeg dan ons probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.
Sommige stylingapparaten zoals föhns en stijltangen produceren een vreemde geur wanneer deze voor het eerst worden gebruikt. Dit is geen reden tot zorgen en deze geur verdwijnt meestal na een paar keer gebruiken. Probeer je haar in een goed geventileerde kamer te stylen of zet een raam in de buurt open zodat je zo min mogelijk last hebt van de geur.
Een andere reden waarom je haarstyler een brandlucht produceert, kan zijn dat deze vuil is. Als er wat stofdeeltjes of residu op je stijltang of föhn zijn opgehoopt, kunnen deze verbranden door de hoge temperatuur van het apparaat en gaan ruiken. Je kunt dit probleem oplossen door je stylingapparaat voor elk gebruik goed schoon te maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies voor het schoonmaken van je Philips-haarstyler. Als het bovenstaande advies het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HP8321/40 , BHS732/00 , HP8660/40 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›