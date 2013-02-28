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Arrêté

Care & controlLisseur Care & Control

HP8344/00

4.8

| (17) Avis | 100% recommandent ce produit

3 fois plus doux pour vos cheveux

Le nouveau lisseur Philips Care & Control vous permet d'obtenir les cheveux lisses dont vous rêvez tout en les préservant. Le lissage est 3 fois plus doux grâce à la fonction ionique, aux plaques en céramique SilkySmooth et au contrôle numérique de la température.

Voir tous les avantages

Lisseur avec fonction ionique

3 fois plus doux pour vos cheveux

  • Plaques céramique

  • Température de 130 à 200 °C

  • Fonction ionique

Température de 230 °C pour des résultats parfaits

Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

2 fois plus doux pour les cheveux grâce aux plaques en céramique SilkySmooth

La céramique est lisse à l'échelle microscopique et durable par nature, c'est donc le matériau idéal pour des plaques lissantes. Les plaques SilkySmooth sont soigneusement fabriquées pour optimiser les propriétés de la céramique en termes de glisse et de soin, pour des cheveux d'une brillance impeccable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

17

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

28/02/2013

France

France

il tient ses promesses

J'ai les cheveux épais, ondulés, tendance crin de cheval si je n'y prends pas garde...j'ai fait une coupe au carré plongeant effilée , avec cheveux bien désépaissis. J'ai pris ce lisseur pour les mèches de devant donc. C'est un bonheur!!! Alors déja utilisation très facile avec réglage de la température. j'apprécie le verrouillage des plaques surtout que j'ai des enfants en bas age, je fais attention mais deux précautions valent mieux qu'une. Ensuite il chauffe très vite je dirais 30sc pas plus! Niveau largeur de plaques je le trouve très bien, comme il faut pourmes cheveux (ils font à peu près 20cm de long au plus long), la prise des mèches est facile et il n'accroche pas les cheveux. Il lisse en un seul passage et ça fait réellement briller les cheveux. C'est simple moi qui suis un peu maniaque de mes cheveux j'ai trouvé mon nouvel ami. petit conseil, comme j'ai les cheveux secs après le shampooing je mets un peu d'huile d'argan sur les cheveux sauf les racines, je laisse secher à l'"air, ensuite je finis au sèche cheveux pour donner la forme et je termine avec le lisseur. NICKEL! et entre deux shampooing le lissage tient bien je dois dire (je fais 2 shampooings par semaine , 3 maximum). Eventuellement je fais quelques retouches rapides le matin en 5mn c'est bon vraiment un excellent rapport qualité prix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

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20/02/2014

Deutschland

Deutschland

Für Profis und Anfänger zu empfehlen!

schöne,glatte Haare ganz schnelle Die Temperatur ist mehrfach und auch recht hoch (bis 230°C)einstellbar, was bei dickem und krauserem Haar wirkungsvoll ist. Außerdem ist die eingestellte Temperatur innerhalb kürzester Zeit (max.10 Sekunden) erreicht und man kann sofort loslegen.

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Cet avis concerne le produit Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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29/09/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist super

Der Haarglätter ist schnell aufgeheizt und mein schulterlanges Haar ist schnell gestylt . Eignet sich hervorragend bei Naturwellen . Das Haar bekommt wie versprochen einen leichten Glanz . Ich kann den Haarglätter jedem empfehlen !!!

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Cet avis concerne le produit Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen

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